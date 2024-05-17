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Арифам 1,5 мг/5 мг таблетки с модифицированным высвобождением 1,5 мг + 5 мг блистер, №30 - Одесса (298001) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 304 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
209,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
259,40
Экономия: -58,00 грн
201,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
237,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
235,56
Экономия: -27,58 грн
207,98 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
219,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
213,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
245,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
205,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
240,23
Экономия: -33,41 грн
206,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
208,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
243,25
Экономия: -36,44 грн
206,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
227,15
Экономия: -25,66 грн
201,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
222,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
207,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
248,41
Экономия: -33,52 грн
214,89 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
240,48
Экономия: -33,66 грн
206,82 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
205,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
243,79
Экономия: -36,97 грн
206,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
227,00
Экономия: -25,51 грн
201,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
237,12
Экономия: -30,30 грн
206,82 грн