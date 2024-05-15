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Арифам 1,5 мг/5 мг таблетки с модифицированным высвобождением 1,5 мг + 5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (298001) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7), блистер (1)
242,93
Экономия: -35,44 грн
207,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), блистер (1)
238,10
Экономия: -31,28 грн
206,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3)
228,20
Экономия: -24,60 грн
203,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: блистер (1)
259,40
Экономия: -58,10 грн
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
241,55
Экономия: -34,74 грн
206,81 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: блистер (1)
232,80
Экономия: -29,20 грн
203,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
215,62 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
227,06
Экономия: -25,61 грн
201,45 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
248,50
Экономия: -44,90 грн
203,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
257,20
Экономия: -53,60 грн
203,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
242,00
Экономия: -38,40 грн
203,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
237,39
Экономия: -30,07 грн
207,32 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3)
239,80
Экономия: -36,20 грн
203,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
210,01 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (1)
240,55
Экономия: -33,75 грн
206,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
244,09
Экономия: -43,52 грн
200,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
227,00
Экономия: -25,55 грн
201,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
238,83
Экономия: -32,41 грн
206,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
197,16 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
228,20
Экономия: -24,60 грн
203,60 грн