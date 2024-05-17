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Арифам 1,5 мг/10 мг таблетки с модифицированным высвобождением 1,5 мг + 10 мг блистер, №30 - Запорожье (297997) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (227)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
246,10 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки с модифицированным высвобождением (15)
266,00
Экономия: -34,80 грн
231,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки с модифицированным высвобождением (15)
287,74
Экономия: -43,21 грн
244,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (227)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
246,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
240,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
250,99
Экономия: -19,27 грн
231,72 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
266,00
Экономия: -34,80 грн
231,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2), блистер (1)
248,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (227)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
246,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -17,27 грн
231,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
261,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
269,84
Экономия: -21,59 грн
248,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (1)
261,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
241,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (227)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
246,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
271,54
Экономия: -35,75 грн
235,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
263,88
Экономия: -27,20 грн
236,68 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
260,70
Экономия: -26,60 грн
234,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (227)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
246,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3), блистер (1)
288,09
Экономия: -56,13 грн
231,96 грн