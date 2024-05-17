Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯАНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ В КОМБИНАЦИИ С ДИУРЕТИКАМИАнтагонисты кальция и диуретикиАмлодипин и диуретикиАрифам 1,5 мг/10 мгЦены в аптеках

Арифам 1,5 мг/10 мг таблетки с модифицированным высвобождением 1,5 мг + 10 мг блистер, №30 - Одесса (297997) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
238,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
272,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: таблетки с модифицированным высвобождением (15)
249,05
Экономия: -7,25 грн
241,80 грн
Колонтаевская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
252,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
232,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
287,60
Экономия: -48,99 грн
238,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
240,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), блистер (1)
261,65
Экономия: -24,24 грн
237,41 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
256,99
Экономия: -25,27 грн
231,72 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
240,40 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
285,67
Экономия: -38,54 грн
247,13 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
256,57
Экономия: -20,78 грн
235,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 07 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
276,95
Экономия: -39,80 грн
237,15 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки с модифицированным высвобождением (15)
254,99
Экономия: -23,27 грн
231,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
269,57
Экономия: -25,23 грн
244,34 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
261,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
257,54
Экономия: -21,75 грн
235,79 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
226,71 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2), блистер (1)
226,71 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
298,30
Экономия: -66,70 грн
231,60 грн