Альгерика капсулы твердые 75 мг блистер, №28 - Одесса (287265) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Пастера, 31
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Всего: капсулы твердые (14)
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Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
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Одесса, ул. Королева Академика, 80
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Аптека низких цен
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Всего: капсулы твердые (14)
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Одесса, ул. Палия Семена, 120
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Всего: упаковка (1)
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Великодолинское, ул. Центральная, 128
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (3), блистер (1)
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Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Аптека бам
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Фармакопейка
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Наличие на 2024-05-20 - 18:00