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Альгерика капсулы твердые 75 мг блистер, №28 - Одесса (287265) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
553,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: капсулы твердые (14)
585,98
Экономия: -38,18 грн
547,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
555,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
688,99
Экономия: -105,30 грн
583,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: капсулы твердые (14)
572,68
Экономия: -24,87 грн
547,81 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
493,90
Экономия: -15,31 грн
478,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 07 мин
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
455,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
622,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
622,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
622,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
622,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
622,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
622,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
622,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
622,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
622,70 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
622,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
622,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
622,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 37 мин
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
622,70 грн