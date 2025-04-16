Киев
Аиртек (Airtec)

Аиртек (Airtec)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 144-А
439.6 км
Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер №1
Glenmark
242,40 грн
Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер №1
Glenmark
319,99 грн
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
278.1 км
Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер №1
Glenmark
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