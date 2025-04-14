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Аиртек (Airtec)
Аиртек (Airtec)
Днепр
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Закроется через 42 мин
Болград, просп. Соборный, 144-А
571.5 км
Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер №1
Glenmark
242,40
грн
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Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
155.2 км
Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер №1
Glenmark
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