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Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Запорожье (297638) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
403,45
Экономия: -64,37 грн
339,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
346,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -62,87 грн
326,12 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
379,56
Экономия: -35,34 грн
344,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
365,59
Экономия: -26,70 грн
338,89 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
403,95
Экономия: -64,63 грн
339,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
398,92
Экономия: -59,60 грн
339,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
346,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
346,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,00 грн