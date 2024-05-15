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Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 250 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Харьков (297638) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
346,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
346,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
346,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
358,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
357,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
346,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
346,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
346,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
346,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
356,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
346,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
346,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
346,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
376,49
Экономия: -40,31 грн
336,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
346,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
304,75 грн