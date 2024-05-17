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Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Запорожье (297637) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
261,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
261,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
261,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
261,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
283,99
Экономия: -36,96 грн
247,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
287,52
Экономия: -27,28 грн
260,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
282,48
Экономия: -31,46 грн
251,02 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
305,14
Экономия: -46,55 грн
258,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
275,96
Экономия: -24,94 грн
251,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
301,34
Экономия: -42,75 грн
258,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
261,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
261,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
261,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
261,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (54)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
261,80 грн