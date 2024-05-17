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Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Одесса (297637) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
256,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
261,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
256,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
331,99
Экономия: -84,96 грн
247,03 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
261,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
261,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
261,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
230,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -38,96 грн
247,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
261,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
254,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (5)
267,67 грн