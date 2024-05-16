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Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Львов (297637) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
261,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
230,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
261,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -38,96 грн
247,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
242,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
261,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
319,99
Экономия: -72,96 грн
247,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -30,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
331,99
Экономия: -84,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
356,99
Экономия: -109,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -31,96 грн
247,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
261,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
261,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
343,99
Экономия: -96,96 грн
247,03 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (85)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
261,80 грн