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Аиртек аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Киев (297637) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
261,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
401,50
Экономия: -151,80 грн
249,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
401,50
Экономия: -151,80 грн
249,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
274,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
273,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
261,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
261,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
261,80 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
256,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
261,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
261,80 грн