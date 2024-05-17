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Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Одесса (189050) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
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Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
275,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
248,23
Экономия: -11,81 грн
236,42 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
261,90 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
257,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
283,61
Экономия: -47,90 грн
235,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
257,70 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
257,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
257,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
247,00
Экономия: -22,91 грн
224,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
265,33
Экономия: -35,35 грн
229,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
257,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
245,73
Экономия: -29,58 грн
216,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
254,46
Экономия: -19,81 грн
234,65 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (2)
257,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
257,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
257,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
182,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
198,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
257,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
234,96 грн