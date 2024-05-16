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Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Львов (189050) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (130)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
257,70 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
217,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
227,22
Экономия: -19,33 грн
207,89 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
242,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
190,91 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
262,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (130)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
257,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (130)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
257,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
257,64
Экономия: -19,50 грн
238,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
266,98
Экономия: -34,32 грн
232,66 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -24,94 грн
242,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
243,46
Экономия: -1,41 грн
242,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (130)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
257,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
251,33
Экономия: -9,28 грн
242,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
268,14
Экономия: -26,09 грн
242,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
242,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (130)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
257,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
258,51
Экономия: -24,20 грн
234,31 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
275,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
268,04
Экономия: -25,99 грн
242,05 грн