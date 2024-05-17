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Аденурик® 120 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер, №28 - Запорожье (171419) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
949,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1088,73
Экономия: -179,46 грн
909,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
1011,05
Экономия: -114,39 грн
896,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1022,99
Экономия: -129,06 грн
893,93 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
1000,00
Экономия: -115,00 грн
885,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
965,46 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
949,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1114,60
Экономия: -222,00 грн
892,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
984,99
Экономия: -91,06 грн
893,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1026,86
Экономия: -76,42 грн
950,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
998,42 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
1000,00
Экономия: -115,00 грн
885,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
1023,51
Экономия: -129,66 грн
893,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
949,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1065,70
Экономия: -177,00 грн
888,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
949,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1047,78
Экономия: -164,64 грн
883,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
977,83
Экономия: -94,08 грн
883,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1091,06
Экономия: -207,92 грн
883,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
949,00 грн