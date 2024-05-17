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Аденурик® 80 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг блистер, №28 - Запорожье (171410) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
900,00
Экономия: -123,00 грн
777,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
884,00
Экономия: -107,00 грн
777,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: блистер (1)
895,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
935,43
Экономия: -94,36 грн
841,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
941,57
Экономия: -128,66 грн
812,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
902,99
Экономия: -116,28 грн
786,71 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
884,00
Экономия: -107,00 грн
777,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
908,12 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
884,00
Экономия: -107,00 грн
777,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1009,00
Экономия: -221,50 грн
787,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
882,47
Экономия: -95,76 грн
786,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
893,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
930,98
Экономия: -80,57 грн
850,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
911,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
808,61 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
884,00
Экономия: -107,00 грн
777,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
929,64
Экономия: -128,94 грн
800,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
924,75
Экономия: -118,82 грн
805,93 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
956,10
Экономия: -157,80 грн
798,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (135)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
837,40 грн