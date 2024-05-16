Амлипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №30 - Харьков (268098) Лекарственный препарат - Цены
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Подорожник
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Харьков, пл. Защитников Украины, 1
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Аптека копейка
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Наличие на 2024-05-17 - 19:00
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Харьков, ул. Сумская, 39