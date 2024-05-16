Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВАМуколитические средстваАцетилцистеинАЦЦ®Цены в аптеках

АЦЦ® раствор оральный 20 мг/мл флакон с мерным колпачком 100 мл или мерным аппликатором (шприцем), №1 - Киев (285423) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
218,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
231,29 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
195,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
233,23 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
218,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
195,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
224,71 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
233,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
218,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
234,30
Экономия: -31,94 грн
202,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
218,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
218,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
218,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
218,80 грн