Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАНЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПрочие нестероидные противовоспалительные и противоревматические средстваХондроитин сульфатАртифлекс ХондроЦены в аптеках

Артифлекс Хондро раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Запорожье (155152) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
661,02
Экономия: -101,62 грн
559,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
610,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: раствор для инъекций (5)
579,54
Экономия: -29,54 грн
550,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
610,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
605,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
627,35
Экономия: -73,17 грн
554,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1), ампула (4)
584,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
621,88
Экономия: -67,70 грн
554,18 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
635,18
Экономия: -81,00 грн
554,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1), ампула (1)
647,73
Экономия: -93,55 грн
554,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
669,80
Экономия: -115,62 грн
554,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1), ампула (4)
608,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: ампула (6)
579,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
604,19
Экономия: -44,94 грн
559,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2), ампула (5)
611,62
Экономия: -57,44 грн
554,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: ампула (5)
593,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
570,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
647,73
Экономия: -88,08 грн
559,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: раствор для инъекций (5)
612,87
Экономия: -53,83 грн
559,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: ампула (3)
593,30 грн