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Артифлекс Хондро раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в блистере в коробке, №10 - Запорожье (141506) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
570,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
570,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
570,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (5)
558,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
636,99
Экономия: -98,71 грн
538,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
620,00
Экономия: -85,00 грн
535,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
570,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
613,99
Экономия: -75,71 грн
538,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
570,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
556,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
620,00
Экономия: -85,00 грн
535,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
570,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
570,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
570,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
570,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
570,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
570,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
570,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
570,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (137)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
570,10 грн