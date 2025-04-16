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Элонва (Elonva)
Элонва (Elonva)
Николаев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Элонва раствор для инъекций 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
15846,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
407.0 км
Элонва раствор для инъекций 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
16711,51
Экономия при брони:
-900,96 грн
15810,55
грн
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