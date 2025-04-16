Киев
Элонва (Elonva)

Элонва (Elonva)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Элонва раствор для инъекций 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
15846,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
352.6 км
Элонва раствор для инъекций 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
16859,29
Экономия при брони: -1048,74 грн
15810,55 грн
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