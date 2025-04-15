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Элонва (Elonva)
Элонва (Elonva)
Днепр
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Элонва раствор для инъекций 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
15846,70
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
390.8 км
Элонва раствор для инъекций 150 мкг/0,5 мл шприц 0.5 мл №1
Organon Central East Gmbh
16951,45
Экономия при брони:
-1140,90 грн
15810,55
грн
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