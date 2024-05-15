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Артифлекс Ультра капсулы блистер в коробке, №60 - Днепр (Днепропетровск) (190531) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
263,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
263,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
263,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
287,99
Экономия: -39,85 грн
248,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
263,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
263,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
279,99
Экономия: -31,85 грн
248,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
263,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
263,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
286,23
Экономия: -26,93 грн
259,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
263,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
263,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: капсулы (30)
267,08
Экономия: -15,57 грн
251,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: капсулы (10)
268,69
Экономия: -17,18 грн
251,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
263,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
263,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
263,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
263,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
263,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
263,00 грн