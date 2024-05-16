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Адцетрис порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий 50 мг флакон, №1 - Львов (486722) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
108178,49 грн
В других городах:
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
108178,49 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
108178,51 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
110766,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
113100,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
113898,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом