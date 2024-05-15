Адцетрис порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий 50 мг флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (486722) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найденоВ других городах:
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
В других городах больше нет предложений с препаратом