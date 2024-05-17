К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Роторная, 21 Всего: упаковка (7) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется через 45 мин График работы Илларионово, пл. Привокзальная, 1 Всего: упаковка (10) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 40 Всего: упаковка (1) 53,80 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119 Всего: упаковка (8) 56,10 Экономия: -14,00 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Никополь, ул. Каштановая, 1-В Всего: упаковка (2) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, ул. Харьковская, 7 Всего: упаковка (10) 47,00 Экономия: -4,90 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Святогорская, 10 Всего: упаковка (12) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, пл. Вокзальная, 1 Всего: упаковка (8) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 17-В Всего: упаковка (8) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2 Всего: упаковка (13) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В Всего: упаковка (3) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 4 Всего: упаковка (1) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 23 Всего: упаковка (10) 55,70 Экономия: -13,60 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 45 мин График работы Первомайский, м-н 1/2, 29 Всего: упаковка (10) 56,10 Экономия: -14,00 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74 Всего: упаковка (12) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А Всего: упаковка (1) 56,50 Экономия: -14,40 грн 42,10 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Героев ОУН, 26 Всего: упаковка (9) 56,10 Экономия: -14,00 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Херсон, ул. Кулика Илюши, 133 Всего: упаковка (12) 47,80 Экономия: -5,70 грн 42,10 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Харьков, просп. Героев Харькова, 274 Всего: упаковка (12) 56,10 Экономия: -14,00 грн 42,10 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 45 мин График работы Харьков, ул. Героев Труда, 24 Всего: упаковка (3) 55,70 Экономия: -13,60 грн 42,10 грн Забронировать