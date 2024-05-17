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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г вишня, №1 - Одесса (755637) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (9)
56,90
Экономия: -14,80 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (24)
56,90
Экономия: -14,80 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (9)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (15)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (3)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (3)
53,10
Экономия: -1,59 грн
51,51 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (15)
53,10
Экономия: -1,59 грн
51,51 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (5)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (12)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (12)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (7)
44,65
Экономия: -1,34 грн
43,31 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 4
Всего: упаковка (1)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
Всего: упаковка (3)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
Всего: упаковка (13)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 42 мин
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 35
Всего: упаковка (5)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 50
Всего: упаковка (7)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Каштановая, 1-В
Всего: упаковка (2)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Острожского Януша, 4
Всего: упаковка (4)
49,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (8)
44,37 грн