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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г вишня, №1 - Киев (755637) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (11)
56,90
Экономия: -14,80 грн
42,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (6)
59,00
Экономия: -17,79 грн
41,21 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (15)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (15)
57,35
Экономия: -1,72 грн
55,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (6)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (8)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (10)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (12)
53,10
Экономия: -1,59 грн
51,51 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (3)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (13)
54,65
Экономия: -1,64 грн
53,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (6)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (12)
53,10
Экономия: -1,59 грн
51,51 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (11)
53,55
Экономия: -1,61 грн
51,94 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (6)
54,90
Экономия: -13,31 грн
41,59 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Антоновича, 115
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Белорусская, 30
Всего: упаковка (3)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (11)
53,10
Экономия: -1,59 грн
51,51 грн