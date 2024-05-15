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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г вишня, №1 - Харьков (755637) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (3)
55,70
Экономия: -13,60 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (12)
56,10
Экономия: -14,00 грн
42,10 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 29
Всего: упаковка (10)
56,10
Экономия: -14,00 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (10)
55,70
Экономия: -13,60 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Всего: упаковка (1)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (9)
56,10
Экономия: -14,00 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Д
Всего: упаковка (12)
56,10
Экономия: -14,00 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (12)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (10)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (10)
47,00
Экономия: -4,90 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (8)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (7)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
53,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 17-В
Всего: упаковка (8)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (8)
56,10
Экономия: -14,00 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (12)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 299
Всего: упаковка (17)
55,70
Экономия: -13,60 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Каштановая, 1-В
Всего: упаковка (2)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (8)
44,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (8)
53,15
Экономия: -1,59 грн
51,56 грн