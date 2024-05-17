Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовNATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМЦены в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблоко, №1 - Запорожье (111370) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (26)
45,00
Экономия: -9,00 грн
36,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
45,00
Экономия: -9,00 грн
36,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
42,59
Экономия: -3,09 грн
39,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (5)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (2)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (4)
47,11
Экономия: -7,64 грн
39,47 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:45
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (3)
46,70
Экономия: -4,60 грн
42,10 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (18)
45,00
Экономия: -9,00 грн
36,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
43,07
Экономия: -3,46 грн
39,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (12)
45,13
Экономия: -5,68 грн
39,45 грн
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (5)
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (7)
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (12)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (12)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (5)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Каштановая, 1-В
Всего: упаковка (9)
42,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (11)
46,02
Экономия: -6,59 грн
39,43 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (14)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн