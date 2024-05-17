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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблоко, №1 - Одесса (111370) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (13)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (13)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (12)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (10)
51,00
Экономия: -8,90 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (10)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (8)
46,70
Экономия: -4,60 грн
42,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (9)
44,90 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: упаковка (3)
44,70 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Мария
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (5)
44,70 грн
Алина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Афина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (12)
41,50 грн