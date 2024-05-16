Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовNATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМЦены в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблоко, №1 - Львов (111370) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (9)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (12)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (15)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
42,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (11)
47,79
Экономия: -6,60 грн
41,19 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (7)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (7)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (4)
50,35 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (10)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (3)
45,90
Экономия: -6,49 грн
39,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (3)
44,48
Экономия: -4,98 грн
39,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (13)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (4)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (4)
45,81
Экономия: -6,38 грн
39,43 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (13)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (7)
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (15)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (7)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн