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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г яблоко, №1 - Днепр (Днепропетровск) (111370) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (9)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (14)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (11)
45,48
Экономия: -6,05 грн
39,43 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (10)
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
45,46
Экономия: -6,00 грн
39,46 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (6)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (6)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (13)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (12)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (14)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (5)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (9)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (5)
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (12)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (7)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (2)
42,50
Экономия: -0,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Подгородное, ул. Центральная, 48-А
Всего: упаковка (7)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн