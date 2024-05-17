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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Одесса (111364) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (18)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
Афина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 8-В
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (12)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Ева
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 15/1
Всего: упаковка (6)
60,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (7)
47,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (11)
42,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (11)
43,00 грн
Изабелла
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 170/2
Всего: упаковка (8)
60,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (11)
44,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (9)
47,20 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (9)
60,00 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (13)
43,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (6)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (12)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн