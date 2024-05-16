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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Львов (111364) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (7)
47,50
Экономия: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (7)
39,60
Экономия: -0,20 грн
39,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:30
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (5)
50,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (4)
50,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (8)
47,50
Экономия: -8,10 грн
39,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (7)
48,44
Экономия: -6,75 грн
41,69 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (12)
57,30
Экономия: -17,90 грн
39,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 210
Всего: упаковка (2)
50,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (5)
57,30
Экономия: -17,90 грн
39,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Китайская, 7
Всего: упаковка (11)
50,05 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Стрыйская, 76-А
Всего: упаковка (2)
54,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (10)
54,50 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Сокольники, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (11)
50,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 8
Всего: упаковка (14)
56,50
Экономия: -17,10 грн
39,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 68
Всего: упаковка (1)
46,70
Экономия: -7,30 грн
39,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
Всего: упаковка (2)
50,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Дрогобыч, пл. Шевченко Тараса, 1/1
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 13
Всего: упаковка (7)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Успенская, 39
Всего: упаковка (8)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (9)
42,10 грн