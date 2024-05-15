NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Харьков (111364) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Полтава, ул. Героев ОУН, 26
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Днепр, ул. Святогорская, 10
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Днепр, пл. Вокзальная, 1
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Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (12)
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Днепр, просп. Науки, 171
Аптека24
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Днепр, бульв. Славы, 40
Народная аптека
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
1 социальна аптека
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Каменское, бульв. Строителей, 17-В
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Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119