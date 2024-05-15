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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г апельсин, №1 - Днепр (Днепропетровск) (111364) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (12)
57,20
Экономия: -17,80 грн
39,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (10)
49,53
Экономия: -7,56 грн
41,97 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (12)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (9)
47,90
Экономия: -5,80 грн
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (9)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (5)
56,50
Экономия: -14,40 грн
42,10 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
53,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (8)
47,80
Экономия: -5,70 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (8)
42,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (10)
49,00
Экономия: -11,00 грн
38,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 17-В
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (8)
42,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (22)
54,00
Экономия: -16,00 грн
38,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (10)
48,00
Экономия: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (9)
44,69
Экономия: -5,69 грн
39,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
48,00
Экономия: -10,00 грн
38,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (8)
48,00
Экономия: -10,00 грн
38,00 грн