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Бетаргин® раствор для перорального применения контейнер стеклянный 10 мл, №20 - Запорожье (225433) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
758,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (3)
882,76
Экономия: -207,39 грн
675,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
816,62
Экономия: -125,32 грн
691,30 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
723,74 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
758,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
758,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (6)
914,50
Экономия: -210,50 грн
704,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
758,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
825,22
Экономия: -153,10 грн
672,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
720,21 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
758,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (12)
827,16
Экономия: -134,77 грн
692,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (15)
810,34
Экономия: -131,97 грн
678,37 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (9)
865,00
Экономия: -140,60 грн
724,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
758,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4), контейнер стеклянный (9)
875,43
Экономия: -174,02 грн
701,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), контейнер стеклянный (17)
789,22
Экономия: -59,12 грн
730,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5), контейнер стеклянный (16)
885,31
Экономия: -155,77 грн
729,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), контейнер стеклянный (13)
835,75
Экономия: -133,56 грн
702,19 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
758,80 грн