Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХСредства, применяемые при алкогольной зависимостиПрочие средстваАлкодез® ІСЦены в аптеках

Алкодез® ІС таблетки 0,5 г блистер, №4 - Харьков (180387) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
159,25 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
138,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
150,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
159,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
137,77 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
145,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
163,88
Экономия: -33,71 грн
130,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
145,31 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
138,62 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
137,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
137,59 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
150,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
158,50 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
157,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (101)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
150,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
158,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
157,22 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
145,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
158,37 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
144,35 грн