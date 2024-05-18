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АЦЦ® 200 порошок для орального раствора 200 мг пакетик 3 г, №20 - Запорожье (99302) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: порошок для орального раствора (3)
340,00
Экономия: -66,00 грн
274,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: порошок для орального раствора (4)
360,00
Экономия: -86,00 грн
274,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), пакетик (1)
309,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
342,59
Экономия: -69,72 грн
272,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), пакетик (4)
317,34
Экономия: -38,76 грн
278,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
289,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
320,99
Экономия: -42,37 грн
278,62 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
340,00
Экономия: -66,00 грн
274,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: пакетик (7)
308,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (56)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
295,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -34,37 грн
278,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2), пакетик (6)
309,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), пакетик (16)
320,05
Экономия: -44,90 грн
275,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: пакетик (8)
292,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: порошок для орального раствора (16)
289,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
340,00
Экономия: -66,00 грн
274,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
325,85
Экономия: -59,35 грн
266,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), пакетик (13)
317,90
Экономия: -48,18 грн
269,72 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
316,90
Экономия: -24,90 грн
292,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
360,00
Экономия: -82,00 грн
278,00 грн