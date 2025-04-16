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Глитейк (Gliteik)
Глитейк (Gliteik)
Николаев
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Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
149.8 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
502,95
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
257.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
510,00
Экономия при брони:
-48,00 грн
462,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
259.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
568,30
Экономия при брони:
-30,70 грн
537,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
278.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони:
-53,90 грн
519,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 31
285.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони:
-53,90 грн
519,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
286.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони:
-53,90 грн
519,10
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
286.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
427,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
287.0 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,60
Экономия при брони:
-54,50 грн
519,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 37-А
448.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
469,26
Экономия при брони:
-43,56 грн
425,70
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
585.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
511,47
Экономия при брони:
-0,07 грн
511,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
668.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
436,04
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
668.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони:
-90,00 грн
425,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
668.6 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
509,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
669.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони:
-90,00 грн
425,70
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
685.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
527,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
685.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
413,94
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
685.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,50
Экономия при брони:
-35,90 грн
537,60
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
466.6 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
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