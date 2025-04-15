Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони: -90,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони: -90,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
В городах рядом
Пульс
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
64.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,50
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
511,47
Экономия при брони: -0,07 грн
Подорожник
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 37-А
224.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
469,26
Экономия при брони: -43,56 грн
Аптека оптовых цен
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
537.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
808.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Днепр, просп. Науки, 31
817.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
817.5 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
817.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
818.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
842.8 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
510,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
844.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
568,30
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
874.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум