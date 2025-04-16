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Глитейк (Gliteik)
Глитейк (Gliteik)
Кривой Рог
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони:
-53,90 грн
519,10
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
130.9 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
510,00
Экономия при брони:
-48,00 грн
462,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
568,30
Экономия при брони:
-30,70 грн
537,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
138.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони:
-53,90 грн
519,10
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
427,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
138.8 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони:
-53,90 грн
519,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
139.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,60
Экономия при брони:
-54,50 грн
519,10
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
189.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
502,95
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 37-А
511.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
469,26
Экономия при брони:
-43,56 грн
425,70
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
650.5 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
511,47
Экономия при брони:
-0,07 грн
511,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
715.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
436,04
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
715.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони:
-90,00 грн
425,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
715.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
430,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
716.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони:
-90,00 грн
425,70
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
718.9 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,50
Экономия при брони:
-35,90 грн
537,60
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается через 7 мин
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
719.0 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
527,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
719.0 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
413,94
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
315.8 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
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