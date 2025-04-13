Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
190.6 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,60
Экономия при брони: -54,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
191.3 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
253.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
510,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
253.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
568,30
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
448.9 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 37-А
714.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
469,26
Экономия при брони: -43,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
842.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
511,47
Экономия при брони: -0,07 грн
Подорожник
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
854.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,50
Экономия при брони: -35,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется через 6 мин
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
854.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
854.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
872.5 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 6 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
872.6 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони: -90,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
872.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
873.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони: -90,00 грн