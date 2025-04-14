Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
8.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,00
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,60
Экономия при брони: -54,50 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
70.9 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
510,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
568,30
Экономия при брони: -30,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
307.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 37-А
617.2 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
469,26
Экономия при брони: -43,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
754.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
511,47
Экономия при брони: -0,07 грн
Подорожник
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
802.9 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
573,50
Экономия при брони: -35,90 грн
Пульс
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
803.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
803.1 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
807.4 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
807.5 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони: -90,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 45 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
807.7 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
808.6 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум
515,70
Экономия при брони: -90,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
198.5 км
Глитейк лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Артериум