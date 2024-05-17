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Амикацина сульфат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл, №1 - Запорожье (155061) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
113,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
76,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
113,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
113,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
117,53
Экономия: -15,53 грн
102,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
113,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
114,20
Экономия: -10,21 грн
103,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
113,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
113,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
124,40
Экономия: -23,80 грн
100,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
96,94
Экономия: -4,94 грн
92,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
104,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
113,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
113,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
113,60 грн