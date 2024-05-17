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Амикацина сульфат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл, №1 - Одесса (155061) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
94,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (10)
109,08
Экономия: -5,19 грн
103,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
113,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
99,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
113,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (4)
99,56 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
113,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
113,46
Экономия: -5,56 грн
107,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
113,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
113,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
112,29
Экономия: -3,29 грн
109,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
110,61
Экономия: -16,20 грн
94,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (4)
92,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
113,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
113,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
113,77
Экономия: -10,14 грн
103,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
113,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (2)
104,70 грн