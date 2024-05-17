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Амикацина сульфат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл, №1 - Запорожье (155060) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (10)
91,85
Экономия: -19,85 грн
72,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -15,30 грн
71,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
85,58
Экономия: -10,93 грн
74,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
83,99
Экономия: -9,62 грн
74,37 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
91,85
Экономия: -19,85 грн
72,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
80,75
Экономия: -6,38 грн
74,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
83,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
83,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
80,00
Экономия: -3,77 грн
76,23 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
82,95
Экономия: -8,95 грн
74,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
77,87
Экономия: -5,92 грн
71,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
77,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
81,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
87,08
Экономия: -8,24 грн
78,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (7)
81,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
86,17
Экономия: -7,33 грн
78,84 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
82,95
Экономия: -10,95 грн
72,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (4)
90,30
Экономия: -11,46 грн
78,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (5)
78,29
Экономия: -3,29 грн
75,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
79,31
Экономия: -3,31 грн
76,00 грн